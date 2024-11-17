Франція та Британія дозволили удари по Росії своїми далекобійними ракетами – Le Figaro

Франція та Британія дозволили Україні завдати ударів вглиб території Росії своїми ракетами SCALP/Storm Shadow.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Про ухвалення такого рішення стало відомо після того, як з'явилася інформація про те, що президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.

"Це рішення є важливою зміною в веденні українських операцій, які матимуть більше американських ракет, ніж франко-британських. Це відбувається за два місяці до передачі влади між Джо Байденом і Дональдом Трампом, якого підозрюють у бажанні зменшити підтримку України", - пише французьке видання.

Нагадаємо, дозвіл США на застосування ATACMS пов'язують із відповіддю на несподіване рішення Росії ввести північнокорейські війська у бій в Курській області.

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