Франція та Канада висунули умови миру для Росії – що вимагають від Кремля

Макрон наголосив, що мир має супроводжуватися гарантіями безпеки, які унеможливлять нову російську агресію.

Франція та Канада наполягають на тому, щоб Росія взяла на себе конкретні зобов’язання щодо миру в Україні.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні, передає BFM TV.

Зустріч лідерів відбулася в Єлисейському палаці, де вони обговорили низку міжнародних питань, зокрема й війну в Україні. Макрон наголосив, що мир має супроводжуватися гарантіями безпеки, які унеможливлять нову російську агресію.

"Метою цього спільного зобов’язання з українцями завжди було досягнення міцного і довговічного миру, з надійними гарантіями, які захистять Україну від будь-якої нової російської агресії та забезпечать безпеку всієї Європи", – заявив французький лідер.

Марко Карні, зі свого боку, підкреслив, що Канада прагне зміцнювати партнерство з надійними союзниками, зокрема з Францією.

"Канада завжди буде поруч, щоб забезпечити безпеку і комерційні зв’язки Європи", – зазначив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Канади Марком Карні, обговоривши ключові питання двосторонньої співпраці та міжнародного тиску на Росію.