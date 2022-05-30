Француз здолав 2000 кілометрів до України на велосипеді і збирав кошти на підтримку українців

Француз здолав 2000 кілометрів до України на велосипеді і збирав кошти на підтримку українців

36-річний француз проїхав на двоколісному чотири країни, аби привернути увагу якомога більшої кількості людей до війни в Україні.

В дорозі провів тиждень і на підтримку українців весь цей час збирав кошти, йдеться в ТСН.

До України Ремі Перенс вирушив тиждень тому зі Сходу Франції на двоколісному з українським прапорцем - здолав майже дві тисячі кілометрів територіями 4 країн. За день під пекучим сонцем долав не менше двох сотень кілометрів. Зупинявся лише поїсти та поспати. Ще одну - непередбачену - зупинку зробив, коли перетнув кордон України. Побачив вишиванку і не зміг проїхати повз, купив і далі вже рушив у ній.

36-річний Ремі - продавець велосипедів у французькому місті Каттеном. Про Україну, каже, раніше нічого не знав, але щойно почалась війна, вступив до волонтерської організації. Разом з іншими добровольцями пакував гуманітарний вантаж до Харкова. Коли фури були готові до відправки і сам слідом вирішив виїхати до України.

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«Я дуже хотів показати, що від Франції до України тільки 6 днів дороги, бо більшість не розуміє, що Україна настільки близько. І руки обгоріли, і обличчя, але я впевнений, це вартувало того. Французи думають про вас»», - додає останню фразу Ремі українською.

На двоколісний почепив український прапор, а найнеобхідніше помістилося у мішок. «Дощовик, надувний матрац і найголовніше… спеціальні мішки для ніг, щоб не мерзли вночі», - показує чоловік.

Довга подорож на велосипеді для француза не перша - десять років тому на двоколісному перетнув Південну Америку, коли рушив в Аргентину до бабусі. В Україні, на Закарпатті, його зустріла родина волонтерів. «Мені розповів про наміри Ремі друг із Франції, я одразу сказав, що нехай їде, радо його приймемо у себе. Це дуже потужний вчинок – проїхати на велосипеді 1700 км», - кажуть закарпатці.

Поки Ремі з українським прапорцем на велосипеді крутив педалі- у благодійну організацію, де він працює, небайдужі французи перераховували кошти на підтримку України. «Це було опубліковано у соціальних мережах, тому всі люди, які бачили, що Ремі робить такий жест – їде з Франції до України на велосипеді, мали можливість долучитися і зробити пожертву», - розповідають волонтери.

Кошти і досі надходять. Скільки вдалося зібрати, чоловік дізнається вже коли приїде додому.

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