Французьку компанію заскочили на постачанні палива для військових літаків РФ, які бомбили Маріуполь

Компанія хоч офіційно і засудила російське вторгнення, але й далі працює у Росії

Заправляє російські літаки, які бомблять Україну - французьку компанію заскочили на постачанні палива для військових літаків країни-агресорки, йдеться в ТСН.

Деталі діяльность фірми «Тотал Енерджіс» розкрили журналісти французького видання «Ле Монд». Як виявилося, нафтовий гігант має 49-відсоткову частку у підприємстві, що постачає газовий конденсат для виробництва авіаційного палива. Яке, ймовірно, використовувалося російськими винищувачами в Україні.

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Компанія хоч офіційно і засудила російське вторгнення, але й далі працює у Росії - виправдовуючи свою діяльність тим, що експортує газ до Європи. Утім, журналісти простежили, що інше підприємство, де французи мають майже половину акцій, постачало пальне на дві російські авіабази - Морозовську і Мальчево.

За даними правозахисників, військові з цих баз здійснювали авіаудари по цивільному населенню, зокрема, у Маріуполі.

У коментарі ЗМІ фірма «Тотал Енерджіс» зазначила, нібито її представники рішення про видобуток і продаж газового конденсату не ухвалюють, а роблять це їхні російські партнери.

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