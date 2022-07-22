Французькі артсистеми "Цезар" нищать ворога з недосяжної відстані: Кремль намагається зірвати постачання

Європол відмовився від звинувачень України в перепродажі західної зброї, а навпаки, запевняє, що повністю довіряє нашій країні й підтримує з нею тісні контакти у справах відомства. А заява речника Європолу стосувалася потенційної загрози, яка випливає із самого факту бойових дій на території країни.

ТСН дослідила, що за безпідставним звинуваченням «європолівця» вгадується російський слід, аби в будь-який спосіб зупинити постачання західної військової допомоги. Бо заява речника Європолу ґрунтувалася на брехливій статті в сумнівному болгарському виданні про буцімто торгівлю Україною французькими артсистемами «Цезар».

Війна з Росією стала справжнім випробуванням для гармати з міцним характером та чоловічим ім’ям. Офіційна назва «Caesar», та тут його прозвали «Гасконець». Швидше, потужніше, точніше, - ось, кажучи простими словами, переваги французької техніки над російською. І що краще на ній працюють наші хлопці, то вищі шанси в майбутньому отримати більше сучасної артилерії.

Випробування повномасштабною війною «Цезар» проходить гідно, попри побоювання скептиків, що колісна «самохідка» поступається можливостями гусеничній техніці. «На колесах ми ніде не застрявали, начебто проходимість нормальна в неї», - констатують бійці.

Головна перевага «Цезаря» - його далекобійність та влучність, він легко вражає цілі на відстані до сорока кілометрів. «Ми можемо стріляти значно більше, на десять кілометрів далі, ніж ті ж самі «Гіацинти», і діставати цілі, які раніше не діставали», - кажуть бійці.

Артилеристи кажуть, саме це робить «Цезаря» незамінним для контрбатарейної боротьби. Іншими словами, там, де працює французька гармата, на голови українців припиняють падати російські снаряди. Бо ворог змушений відтягнути свої стволи від наших міст. «Звичайно, вони розуміють, що ми дістаємо їх там, де раніше не діставали, тому вони вже не так нахабно поводяться», - констатують військові.

Сучасна електронна начинка дозволяє «Цезарю» швидко знаходити ціль та майже миттєво прив’язатися до орієнтирів. «Ця система нам дає велику спроможність для мобільності та швидкого відкриття вогню, тобто нам не потрібно на одній вогневій позиції чекати п’ятнадцять-двадцять хвилин, ми, наприклад, п’ять хвилин по цілі відпрацювали та переїхали швидше або повільніше», - кажуть бійці.

Півторамісячну програму підготовки український розрахунок «Цезаря» пройшов за лічені дні. Загалом Франція передає Україні вісімнадцять таких систем. І не просто із запасів на базах зберігання, а з числа тих гармат, які в неї є на озброєнні. Це означає, що французи прекрасно розуміють, яка зброя може зупинити просування російських окупантів.

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«Звичайно, я вважаю, що для ефективного контрнаступу або наступу взагалі, для підтримки нашої піхоти нам потрібно значно більше таких систем. Це може бути не «Цезар», але системи, які будуть діставати мінімум на таку дальність, як «Цезар», - кажуть військовослужбовці ЗС України.

Але й рашисти прекрасно усвідомлюють, що для України такі системи – на вагу золота. Саме тому полюють на них, і не лише на полі бою. Російські спецслужби розгорнули в соцмережах цілу кампанію брехні, намагаючись переконати Захід, що Україна буцімто перепродала російським посередникам дві такі установки. Першоджерелом стало маловідоме болгарське видання, яке почали тиражувати ледь не усі кремлівські інформаційні смітники. Та постачання французької техніки триває. Отже, пропагандистська машина дає збій, на відміну від «Цезарів».

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