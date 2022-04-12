​Французькі експерти прибули до України для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів РФ

​Французькі експерти прибули до України для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Місія приїхала із ДНК-лабораторією та необхідним обладнанням для організації огляду тіл та впізнання.

Французькі експерти прибули до України для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів РФ.

Місія французьких експертів допомагатиме розслідувати воєнні злочини РФ.

Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час спільної роботи у м. Буча Київської області.

"Представники правоохоронних органів Франції приєдналися до нашого фронту справедливості. Колеги із французької жандармерії та медичної служби Збройних Сил Французької Республіки прибули до України, щоб допомогти у розслідуванні вбивств російськими військовими людей на Київщині", - зауважила вона.

Місія приїхала із ДНК-лабораторією та необхідним обладнанням для організації огляду тіл та впізнання. Вона працюватиме в Україні упродовж 15 днів.

"Зібрані нами спільно з колегами докази будуть використовуватися у національних розслідуваннях, а також можуть бути передані до Міжнародного кримінального суду", - наголосила Венедіктова.

У Бучі вже завершилась ексгумація 49 тіл із великої тимчасової могили біля місцевого храму. Поруч знайшли ще три поховання із шістьма тілами. Як повідомила генпрокурорка, в одному з них, за попередніми даними, мати і двоє дітей чотирьох і 11 років. Наразі із свідчень витікає, що їхній автомобіль був розстріляний і жінка з дітьми повністю згоріли.

"Російські війська діють за тактикою випаленої землі: винищують все живе на своєму шляху. Ці невинні жертви - черговий доказ їхніх звірств, про які ми кричимо світові і які тихо, скурпульозно і професійно намагаємось розслідувати, щоб притягнути до відповідальності кожного воєнного злочинця з РФ", - підкреслила Ірина Венедіктова.

Генпрокурорка додала, що завтра починається розкопка ще одного великого поховання поруч із церквою в Бучі. За попередніми даними, там - від 40 до 60 тіл загиблих.

До роботи приєднаються і французькі колеги. У складі групи судово-медичні експерти, експерти з балістики, експерти з питань ДНК-аналізу, експерт з дактилоскопіювання, вибухотехнік, експерт огляду місця злочину та помічники слідчих.

"Дипломатія президента України в дії - весь світ об‘єднується, щоб підтримати нашу державу в біді, яку принесла війна розв‘язана РФ", - заявила генеральна прокурорка.

Нагадаємо, у Бучі під Києвом у катівні людям випалювали очі, відрізали частини тіла, мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей.

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