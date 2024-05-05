Французькі війська в Україні: офіцер "Азову" назвав ймовірні завдання армії НАТО

Навіть якщо французькі війська з'являться в Україні, на думку "азовця", вони виконуватимуть обмежену діяльність.

Офіцер "Азову" Ілля Самойленко ("Гендальф") вважає, що заява французького президента Еммануеля Макрона про ймовірність відправлення своїх військ до України нічого не означає.

Таку думку "азовець" висловив в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

Також читайте Макрон прокоментував нервову реакцію Росії на його ідею про відправлення військ до України

"Я думаю, це просто заява. У них був би момент адаптації, і я даю гарантію, що ці війська не приймали б безпосередньої участі в бойових діях на передовій. Скоріш за все, це була б якась обмежена діяльність в стилі попатрулювати північний кордон чи можливо якась внутрішня служба, або розгорнути навчання - поки до них "Іскандер" не прилетів би", - прокоментував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мосейчук + АЗОВ: Гендальф Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю виданню The Economist назвав умову для введення до України західних військ. У Росії на це відреагували нервово.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.