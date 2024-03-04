Французький спецназ в Україні: як гучна заява Макрона зруйнувала ще одну “червону лінію” Путіна

Заява президента Франції Емманюеля Макрона про ймовірне введення західних військ на територію України продемонструвала певну зміну риторики союзників. Важливо, що цей початок покладено, а крім Франції, й інші партнери долучаться.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ засновник БФ “Закриємо небо України”, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Він зазначив, що за весь період протистояння російському агресору союзникам України вдавалося неодноразово переходити так звані “червоні лінії” президента РФ Володимира Путіна.

“Для осмислення того, що відбувається, і того, що із заявою президента Франції справа начебто зрушила з місця, важливим є те, яким чином за ці два роки, а, швидше за все, за 10 років війни, нашим союзникам вдавалося переходити так звані “червоні лінії”, які малювала російська пропаганда і, звісно ж, сам Путін, із питань, пов’язаних із підтримкою України і веденням війни”, — зауважив Романенко.

“Одна справа, коли ці лінії малюються для України, а інша — для Заходу. Росіяни щось якось намагаються робити, але бачать, що суттєво не впливають на те, як ми до цього ставимося. Ми по-своєму загартувалися за всі ці роки війни, і тому погрози РФ на нас не діють повною мірою, як усе-таки, і Путін це знає, впливають на політичне керівництво наших союзників”, — прокоментував генерал-лейтенант.

На прикладі Німеччини, додав він, можна простежити, як союзники змінювали своє ставлення і просувалися в допомозі Києву — від бронежилетів із шоломами до передачі Patriot і танків “Леопард 2”.

За словами Романенка, просування триває повільно, але воно все ж таки спрямоване в бік інтенсифікації надання допомоги.

Експерт також звернув увагу на те, що Франція в певному сенсі бореться за лідерство в Європі: “Макрон ніби неоднозначно говорить. Але підкріплювати, безумовно, все треба діями. І одна з цих дій, на мій погляд, — те, що він порушив питання про війська на території України”.

Наступний момент, який треба оцінити, за словами Романенка, — це в якому вигляді війська і які саме можуть бути направлені в Україну: “Як будь-який початок, він дуже непростий, але дуже важливий. А успіх, як кажуть, на 80% формується на початку справи. І важливо, що цей початок покладено, а тепер інші включаться. Ми чули заяви Нідерландів, Канади, керівництва країн Балтії та інші. Їм треба переосмислити, пережити, зрозуміти роль і значення (допомоги Україні — Ред.) і рухатися вперед”.

Експерт зауважив, що за останній час представництво України у світі значно розширилося: “Це сталося, зокрема, завдяки діям, активізації діаспори, нових людей, громадян України, які були змушені виїхати і тепер займають там активну позицію. Усе це в сукупності, на мій погляд, вселяє оптимізм у те, що чергову “червону лінію”, намальовану Путіним, ми долаємо. І тут є перспектива”.

Нагадаємо, Франція розглядає можливість відправлення до України спецпризначенців, які могли б “захистити деякі території України та обмежити удари з боку Росії”.

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