Французький журналіст загинув на Луганщині від смертельного поранення - Зеленський оприлюднив подробиці

Президент зазначив, що Фредерік Леклерк став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого.

На Луганщині у понеділок, 30 травня, окупанти зірвали евакуацію з районів бойових дій, обстрілявши машину, яка їхала по місцевих. Від смертельного поранення під час цього обстрілу загинув французький журналіст Фредерік Леклерк.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у щоденному вечірньому відеозверненні 30 травня.

"Він (Фредерік Леклерк - ред.) працював на французький телеканал BFM TV. Трохи більш як місяць тому я дав інтерв'ю саме цьому телеканалу. Це було моє перше інтерв'ю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни. Мої щирі співчуття колегам і рідним Фредеріка", - сказав президент.

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Зеленський зазначив, що Фредерік Леклерк став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого.

Нагадаємо, 4 травня через обстріл російськими військами загинув журналіст Олександр Махов, який ніс службу у лавах Збройних сил України. Махов народився у Луганську, протягом тривалого часу мешкав у Києві. Олександрові було 36 років. Він зустрів свій день народження у квітні на фронті. Його підрозділ брав участь у боях, зокрема, на Ізюмському напрямку.

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