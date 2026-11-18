Французькі військові (ілюстративне фото)

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Французькі військовослужбовці перебувають в Україні в межах місії з навчання та технічної підтримки української армії. Водночас у Парижі наголошують, що вони не беруть безпосередньої участі у війні проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Reuters.

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«Ми не є співучасниками конфлікту в Україні й не маємо наміру ними ставати, але ми підтримуємо українську армію та український опір», — наголосив міністр.

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Барро прокоментував інформацію про французьку місію «Волія», про яку раніше повідомило Radio France Internationale (RFI). За даними видання, вона діє в Україні від літа 2026 року.

Франція навчає українських військових від початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року. Досі підготовка відбувалася на території Франції та Польщі, оскільки європейські країни намагалися уникнути ризику прямого зіткнення з Росією.

За словами міністра, присутність французьких фахівців в Україні не означає проведення бойової операції.

«Для народу, який бореться за свою незалежність, свободу та демократію біля кордонів Європи, який бореться за нашу безпеку, найменше, що ми можемо зробити, — це направити кількох інструкторів і операторів для проведення технічного обслуговування», — заявив Барро.

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Він уточнив, що йдеться про ремонтні роботи далеко від лінії фронту, а масштаби діяльності французьких спеціалістів є обмеженими.

«Це в жодному разі не військова операція», — підкреслив глава французького МЗС.

Що відомо про французьких військових в Україні

Нагадаємо, 16 листопада Radio France Internationale (RFI) повідомило, що французькі військові таємно перебувають в Україні щонайменше від літа 2026 року в межах місії «Волія». За даними журналістів, вони навчають українських військових і ремонтують техніку, але не беруть участі в бойових діях.

Уже 17 листопада речниця Збройних сил Франції Аліса Руфо підтвердила присутність французьких військовослужбовців. Вона наголосила, що їхня місія має обмежений характер і відбувається далеко від лінії фронту. За її словами, це не є збройною інтервенцією, тому французький парламент не інформували заздалегідь.

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Тим часом у Росії відреагували погрозами. Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав французьку місію прямою участю у війні, а речниця відомства Марія Захарова заявила, що російська армія вважатиме французьких військових законними цілями.

Європейських миротворців в Україні можуть уповноважити відкривати вогонь по росіянах

Раніше The Guardian повідомляло, що британські та європейські військові, яких можуть розмістити в Україні після припинення вогню, матимуть право стріляти у відповідь у разі російських атак. Водночас їхня місія передбачатиме виключно оборонні дії.

За даними видання, стабілізаційні сили під керівництвом Великої Британії та Франції діятимуть поза межами НАТО й майже не залежатимуть від американських технологій, зокрема Starlink.

Для підготовки до можливого розгортання 11 країн запланували навчання «Коаліція» в Польщі за участю 2800 військовослужбовців. Водночас остаточного рішення про відправлення європейських миротворців до України немає — такий сценарій розглядають на випадок припинення бойових дій.

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