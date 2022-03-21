"Фраза "ми тебе туди не посилали" буде головною": Стефанчук звернувся до російських солдатів зрозумілою мовою

Спікер порадив окупантам розпитати "афганців" та інших "героїв визвольних війн".
Влада Російської Федерації в майбутньому говоритиме своїм солдатам, що не посилала їх на війну в Україну.
Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Уперше звернуся до російських солдатів зрозумілою для них мовою. Російський солдате, пам'ятай, фраза: "Ми тебе туди не посилали" буде головною стосовно тебе в наступні кілька десятків років від твоєї влади. Не віриш? Запитай у "афганців" та інших "героїв визвольних війн", - написав він на сторінці у Facebook.
Раніше президент Володимир Зеленський сказав російським окупантам, які цинічно напали на Україну в ніч на 24 лютого, йти додому. Глава держави, заявив, що Україна у своїй історії пережила дві світові війни, три Голодомори, Голокост, Бабин Яр, Великий терор, вибух у Чорнобилі, окупацію Криму і війну на сході. І в цій війні Україну теж не зламати.
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