Фронт як у Першій світовій: Залужний заявив, що війна зайшла в глухий кут

Валерій Залужник / © Getty Images

Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що бойові дії на Донецькому напрямку фактично зайшли у позиційний глухий кут, який нагадує події Першої світової війни.

Про це він розповів в інтервʼю виданню “Дзеркало тижня”.

“Аналізуючи ті дні та вивчаючи власні матеріали, я знову і знову стверджую, що фактично збройні сили і Росії, і України дійсно зайшли в позиційний глухий кут, подібний до того, що мав місце у Першій світовій війні”, — написав Залужний.

За його словами, бойові дії ще з осені 2022 року на Донецькому напрямку поступово набули позиційного характеру. Водночас, він уточнив, що “ступор”, який зараз спостерігається, відрізняється від класичної позиційної війни.

Попри стійкість лінії фронту, зазначив ексголовнокомандувач, відбувається повільне та локальне просування, що має “повзучий характер” і супроводжується непропорційними втратами, які Залужний порівнює з “м’ясорубкою”. За його словами, це контрастує з різкими ударами маневреної бронетехніки.

Крім того, Валерій Залужний прокоментував результати Курської операції для Сил оборони та для російської армії.