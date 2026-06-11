Фронт майбутнього: Україна тестує бойових роботів зі США

Україна тестує роботів-гуманоїдів Phantom

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Україна тестує роботів-гуманоїдів, які у перспективі можуть замінити реальних військових на фронті. Їх створюють у Сан-Франциско, і це перші в США бойові гуманоїдні роботи. Чи буде їх закуповувати Україна для фронту?

Про це пише BBC.

Україна тестує гуманоїдних роботів для фронту

У технологічному хабі Сан-Франциско займаються виготовленням стартапу Foundation Robotics — робота Phantom. Наразі його тестують і дають нескладні завдання, як-от складання кубиків.

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«Нам потрібні дані від нього, щоб він взаємодіяв з навколишнім середовищем… Це все, що в меню на сьогодні», — каже співзасновник і генеральний директор дворічного стартапу Foundation Robotics Санкает Патхак.

Робота-гуманоїда розробляють для цивільного та військового призначення. Foundation Robotics називають себе єдиною американською фірмою, яка розробляє роботів-гуманоїдів для широкого спектру оборонних завдань, зокрема, для доставки боєприпасів, розвідки місцевості, рятувальних місій, евакуації пошкодженої техніки та поранених бійців та навіть прямої участі в бою.

Попри очевидну суперечливість концепції озброєних роботів, Патхак переконаний, що такі технології допоможуть рятувати людські життя. Роботів можна відправляти на зачистку будівель та мінімізувати ризики для військових.

Утім, поява таких кіберсолдатів на полі бою — справа не завтрашнього дня. Перше покоління робота Phantom MK-1, яке показали журналістам, поки що нагадує лише лабораторний зразок. Машина не має власного акумулятора, боїться пилу та води, а якщо впаде — не здатна самостійно підвестися.

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Розв’язати всі проблеми має наступна модель — Phantom MK-2, яку зараз збирають за зачиненими дверима секретної частини заводу. Нова версія отримає захист від негоди та потужну батарею, якої вистачить на шість годин автономної роботи. Робот навчиться самостійно підніматися після падіння і отримає спритні руки.

Амбіції стартапу вражають: уже до кінця 2027 року компанія планує вийти на шалені обсяги виробництва — щонайменше 40 тисяч роботів на рік.

Як робот проходить дослідження в українській армії

Поки американські пілоти тестують роботів суто в тилових ролях, наприклад, для логістики та доставки зброї, реальний бойовий іспит технологія складає на практиці.

Два дослідні зразки Phantom вже проходять випробування в українській армії. Причому, за словами Патхака, тести в Україні, на відміну від США, передбачають безпосереднє використання роботами зброї.

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Питання про те, чи справді армії потребують саме гуманоїдних роботів, залишається дискусійним. Проте військові вже демонструють шалений інтерес.

Дін Фанкхаузер із консалтингової компанії Robozaps каже, що повітряні дрони та колісні наземні платформи, які несуть вибухівку чи ракети, — вже стали буденністю на полі бою, що яскраво довів досвід війни в Україні. Тож напрямок бойових роботів хочуть розвивати.

У Китаї показали гігантського людиноподібного робота

Нагадаємо, китайська компанія Unitree Robotics представила керованого робота GD01, який нагадує меха з фантастичних фільмів і може пересуватися як на двох, так і на чотирьох кінцівках.

Пристрій із міцним корпусом зі сплаву призначений для цивільного транспортування, а його вага разом із пілотом становить близько 500 кг. У демонстраційному відео робот пробиває цегляну стіну рукою. Розробники назвали GD01 першим у світі серійним «трансформованим мехом». Стартова ціна новинки сягає 3,9 млн юанів (близько 574 тис. дол.).

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За даними компанії Omdia, у 2025 році на китайських виробників припадало майже 90% світових продажів людиноподібних роботів.

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