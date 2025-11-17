Фронт на межі катастрофи: військові оглядачі закликають негайно вжити заходів

Війна / © Associated Press

Якщо не вжити заходів для вирішення наявних проблем в українській армії, на Україну чекатиме збільшення дальності проривів ворожої армії на фронті, а, в подальшому — поразка.

Про це попереджають військові оглядачі.

Як повідомила воєнна кореспондентка Анна Калюжна, на Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках фронту зафіксовано обвал лінії оборони. Це дозволило російським силам здійснити глибоке просування у тил.

Зокрема, за її словами, російські війська здійснили двічі глибокий прохід на техніці, проїхавши до 10 кілометрів у тил Збройних Сил України на Новопавлівському напрямку. За її інформацією, було висаджено від 50 до 100 осіб особового складу противника.

«Ще пів року тому п…д…ри про таке не могли і мріяти. А зараз, це стало ставатись все частіше. З напрямку через день пишуть різні зневірені командири», — зазначила журналістка.

Причини прориву

Коментуючи ситуацію, Анна Калюжна зазначила, що є кілька ключових проблем, які призвели до обвалу:

«Припиніть контрштурмувати скрізь, де треба, і — ні. Станьте вже хоч десь в оборону. Якщо ще можемо, звісно. І дайте в бригади людей! В бригади, не тіктокерам», — написала вона на своїй сторінці.

Згодом в іншому дописі вона додала, що якщо українські військові продовжать робити те, що зараз без вирішення поточних проблем — нас чекатиме збільшення дальності проривів ворожої армії, і, в подальшому — поразка.

Серед головних проблем у війську вона журналістка виділила:

Деградація якості призначуваних командирів, через те, що здатних чинити опір неправильним рішенням заміняють на лояльних; Неможливість піхотних командирів останній рік-півтора впливати на завдання підрозділам БПЛА (Сил безпілотних систем ЗСУ), водночас, з неправильним розподілом пріорітетності цілей для уражень самими екіпажами — проблема ганяння за «є-балами».

Що може виправити ситуацію?

На цю ситуацію інформацію також відреагував волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко. На своїх соціальних сторінках він написав: «ми прямуємо до катастрофи стратегічного масштабу, яка може призвести до втрати державності».

«І це ще дуже дипломатична оцінка. Не помічати цього — злочин. Мовчати — злочин. За наявних обставин і без глобальних змін на рівні не лише військового управління, а і політичного підходу до оборонної війни, питання коли російські танки заїдуть в умовне Запоріжжя або Дніпро є лише питанням часу», — зазначив Сергій Стерненко.

Він також додав, що українська оборона розвалюється.

Два рішення

За словами військового оглядача Богдана Мирошникова, є два рішення, яке може покращити ситуацію на фронті:

«1. Відмовитися від створення окремого роду для штурмових військ з прямим підпорядкуванням ГК, бо і так є ДШВ та штурмові роти/бати при бригадах. 2. Перезавантаження військової верхівки. Сирський, Гнатов, деякі командувачі корпусів та ОК», — написав Мирошников.

Також додав, що друге рішення «„лежить на столі“ вже багато місяців, але поки його прийняти — волі немає».

Нагадаємо, як раніше повідомляли аналітики DeepState, росіяни почали штурмувати ще одне село у Дніпропетровській області — Новопавлівку. Для цього армія РФ під час густого туману встановила понтонну переправу між населеними пунктами Дачне та Ялта та перекинула близько десяти одиниць військової техніки.

Раніше повідомлялося, за інформацією DeepState Збройні Сили України вийшли із села Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні позиції. Це було зроблено для збереження життя українських військових та через зміну конфігурації лінії бойового зіткнення.