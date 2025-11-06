Фронт на межі: що наразі відбувається в Покровську

Покровськ / © Associated Press

У місті Покровськ на Донеччині тривають зустрічні вуличні бої. Російським військам не вдалося закріпитися у місті, натомість українські сили оборони проводять контрнаступальні дії.

Про це повідомив військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Радіо NV.

За словами експерта, інформація з району бойових дій надходить різнопланова, однак можна зробити висновок, що Покровськ залишається сірою зоною.

«Росіяни не змогли закріпитися. Вони лише намагаються утримати позиції. Наші військові проводять активні контрнаступальні дії. Ніякого оточення немає, хоча з логістикою ситуація складна», — зазначив Жирохов.

Фахівець додав, що складнощі з логістикою спостерігаються не лише під Покровськом, а й у напрямку Краматорська. Російські війська активно використовують дрони великої дальності та дрони-матки, що ускладнює постачання.

«Говорити про якийсь коридор для виходу чи про логістичні проблеми варто щодо всієї лінії фронту на Донеччині», — підкреслив експерт.

Жирохов відзначив, що противник залучає значні резерви, однак і українська сторона підтягує свіжі бригади та спецпідрозділи, необхідні для ведення вуличних боїв.

«Вуличні бої — це специфічний тип дій, де надзвичайно важлива індивідуальна підготовка кожного бійця. Саме тому залучення спецпідрозділів, зокрема ГУР, є цілком виправданим», — наголосив він.

Покровськ залишається одним із найгарячіших напрямків фронту. Обидві сторони намагаються утримати позиції, а бої переходять у формат ближніх зіткнень. За оцінкою експертів, найближчі дні стануть вирішальними для ситуації в місті.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ офіційно заперечив оточення українських підрозділів у Покровсько-Мирноградській агломерації. За заявою Генштабу, оточення немає, натомість у самому Покровську тривають ударно-пошукові дії для блокування противника, який «намагається просочуватися». Частини, що обороняють місто, посилено, також триває Добропільська операція, де за добу є просування до 700 метрів.