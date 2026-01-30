Фронт перетворився для ЗСУ на "гасіння пожеж": NYT про прориви оборони

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Ситуація навколо міста Гуляйполе у Запорізькій області значно погіршилася. Російські війська, скориставшись складними погодними умовами та виснаженням українських підрозділів, зуміли захопити значні території та важливі позиції.

Про це йдеться у матеріалі авторитетного видання The New York Times.

За даними журналістів, переломний момент стався наприкінці грудня. Російські штурмові групи використали густий туман як прикриття та проникли в Гуляйполе вздовж русла річки. Раптова атака призвела до втрати українського командного пункту.

Реклама

Військові були змушені відступати під натиском ворога, залишивши техніку та карти бойових позицій. Ситуацію ускладнив щільний вогонь по операторах дронів, який відкрили окупанти одразу після прориву.

«Це була катастрофа», — цитує видання капітана Дмитра Філатова, командира Першого окремого штурмового полку ЗСУ, який терміново перекинули на порятунок оборони міста.

Чому «оголився» фронт

Аналітики NYT вказують, що події в Гуляйполі — це симптом глобальної проблеми. Київ змушений обороняти лінію фронту протяжністю понад 1100 км, не маючи достатніх резервів.

Протягом 2024 року основна увага та ресурси командування були зосереджені на Донеччині. Як наслідок, Запорізький напрямок залишився вразливим.

Реклама

За даними фінської групи Black Bird Group, у листопаді–грудні РФ захопила майже 440 кв. км у Запорізькій та Дніпропетровській областях.Це на 20% більше, ніж загарбники окупували на Донбасі за той самий період. Наразі ворог контролює щонайменше половину Гуляйполя.

Оборону міста тривалий час тримали підрозділи територіальної оборони. Місцеві мешканці розповіли журналістам про критичний дефіцит озброєння.

«Раз на два дні вона (гармата — ред.) робила кілька пострілів — і все. Нема з чого стріляти», — розповіла 70-річна жителька Гуляйполя Світлана Листопад.

Жінка також зазначила, що ротації військових ставали дедалі рідшими, доки фактично не припинилися, що свідчить про те, що «людей не залишилося».

Реклама

Українські командири визнають проблему з комплектацією підрозділів. Начальник штабу батальйону безпілотників 260-го полку Владислав Бащеванжи навів невтішну статистику: «Батальйон має налічувати близько 500 осіб. Якщо є 100 — уже пощастило».

Зараз тактику ЗСУ на цьому напрямку описують як «гасіння пожеж»: прориви закривають, послаблюючи інші ділянки фронту. Щоб стримати ворога, Україна будує нові оборонні лінії з ровами та колючим дротом, намагаючись не допустити повторення донецького сценарію.

Нагадаємо, у Росії неодноразово змінювали терміни повного захоплення Донбасу, а нині Москва знову озвучила дедлайн — вихід на адмінкордони Донецької області до квітня 2026 року.

В Офісі президента України наголошують, що ці плани залишаються незмінними ще з 2025 року, однак реальних спроможностей для їх виконання у РФ немає, попри паралельні розмови про «буферні зони» та можливі наступи на інших напрямках.