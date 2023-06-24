"Фронт починає сипатися, окупанти залишають свої позиції в районі Бахмута": командир РДК про бунт Пригожина

Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Нікітін записав відеозвернення, у якому заявив, що через збройний заколот ПВК "Вагнер" лінія фронту починає сипатися, бо окупанти залишають свої позиції. Він також висловив підтримку Євгену Пригожину.

Про це повідомляє пресслужба РДК.

"У Росії офіційно почався новий смутний час. Пригожин на чолі зі своїми вірними угрупованнями військ "Вагнера" вирішив досягти справедливості єдиним можливим у нашій країні способом – силою зброї. Я щиро вболіваю за успіх місії Пригожина, бо я давно казав, що кривавий кремлівський режим можна знести лише одним способом – лише збройним повстанням. Це повстання Пригожин таки підняв. Я зараз перебуваю з бійцями РДК на фронті, фронт, позбавлений управління, рухається. Бійці російської армії залишають свої позиції у районі Бахмута, у районі Запорізького напрямку. Перемога України наближається. Наше завдання зараз допомагати ЗСУ рухати фронт далі, звільняти окуповані землі", - зазначив він.

Також, за словами Нікітіна, бійці РДК, що перебувають на території РФ, мобілізовані, вони готові допомагати звільняти Росію.

Нагадаємо, у Росії продовжується протистояння між "вагнерівцями" та регулярною армією РФ. Влада РФ готується до оборони Москви від можливого вторгнення ПВК "Вагнер". На підходах біля столиці російські силовики почали споруджувати блокпости та оборонні позиції.

Подробиці читайте за посиланням – ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію подій.

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