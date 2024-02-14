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"Фронт потребує швидкої реакції": Зеленський провів нараду з урядом та військовими – подробиці

"Фронт потребує швидкої реакції": Зеленський провів нараду з урядом та військовими – подробиці

Візит Володимира Зеленського до Роботиного Запорізької області / Фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський провів нараду.

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого провів нараду з урядом, військовими та представниками оборонно-промислового комплексу щодо сучасної зброї проти ворожих розвідувальних дронів.  

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Орлан" або ZALA над лінією фронту – це очі для російської артилерії та ударних БпЛА. В Україні є рішення, як їх осліпити. Треба впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів ураження", - зазначив президент.

Зеленський дав доручення створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість. Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах.

"Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, – життя наших воїнів", - наголосив Володимир Зеленський.

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