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- Війна
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Фронт рухається від села до села: військовий про відсутність ліній оборони у напрямку Дніпропетровщини
На цій ділянці фронту російські військові поповнюють власні підрозділи та здійснюють штурми.
По всій лінії напрямку до адмінмежі Дніпропетровської області армія РФ щоденно насичує свої підрозділи резервами та веде безперервну штурмову роботу. Оборонні лінії в лісосмугах відсутні.
Про це повідомив командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".
"У більшості випадків намагаються робити "проколи" в лінії оборони, після чого розширюють їх. Фронт рухається від села до села, оскільки оборонні лінії в лісосмугах тут відсутні", — наголосив військовий.
За його словами, з південного флангу росіяни активно намагаються зайти до Комара та Олексіївки.
Як повідомили у DeepState, армія РФ захопила ще два населені пункти у Донецькій області. Росіяни наблизилися до адмінкордону Дніпропетровщини. Так, за даними аналітиків, до області — лише 2,6 км.
Раніше військовий експерт Роман Світан заявляв — навіть якщо РФ зможе дістатися адміністративної межі Дніпропетровщини, це не є проблемою та не несе загрози, особливо обласному центру.