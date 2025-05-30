Фронт рухається від села до села: військовий про відсутність ліній оборони у напрямку Дніпропетровщини

Наступ РФ. / © ТСН.ua

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По всій лінії напрямку до адмінмежі Дніпропетровської області армія РФ щоденно насичує свої підрозділи резервами та веде безперервну штурмову роботу. Оборонні лінії в лісосмугах відсутні.

Про це повідомив командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"У більшості випадків намагаються робити "проколи" в лінії оборони, після чого розширюють їх. Фронт рухається від села до села, оскільки оборонні лінії в лісосмугах тут відсутні", — наголосив військовий.

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За його словами, з південного флангу росіяни активно намагаються зайти до Комара та Олексіївки.

Як повідомили у DeepState, армія РФ захопила ще два населені пункти у Донецькій області. Росіяни наблизилися до адмінкордону Дніпропетровщини. Так, за даними аналітиків, до області — лише 2,6 км.

Раніше військовий експерт Роман Світан заявляв — навіть якщо РФ зможе дістатися адміністративної межі Дніпропетровщини, це не є проблемою та не несе загрози, особливо обласному центру.

Дата публікації 20:36, 23.05.25 Кількість переглядів 62 Що росіяни готують на літо? Огляд фронту та прогнози від Михайла Самуся