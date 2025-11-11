Покровськ / © Associated Press

Російська пропаганда бреше про «доконаний факт» перемоги у Покровську. Насправді битва за місто — це «захід кар’єри Герасимова» і частина повного провалу стратегічного наступу РФ 2024 року.

Про це військовий аналітик Іван Тимочко наголосив в ефірі Ранок.LIVE.

Експерт зазначив, що Росія запустила величезну пропагандистську машину з метою переконати світ та українців у своїй перемозі в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Проте реальність кардинально інша.

«Дуга фронту на цьому напрямку між Покровським і Мирноградом це майже 50 кілометрів. Це величезна лінія фронту і казати, що там все противнику вдається, ну це апріорі не так», — заявив Тимочко.

Аналітик нагадав тим, хто критикує оборону, що бойові дії за Покровськ тривають уже рік, хоча ворог планував захопити його за «два тижні».

«Звичайно, що за цей час доволі поруйновані території, доволі поруйновані і фортифікації. І знаємо, що саме там противник концентрував найбільше ракетно-бомбових ударів по фронту», — додав він.

Тимочко підкреслив, що раніше всі «захоплювалися стратегічним умінням і професіоналізмом військових», які тримають цю ділянку так довго.

Битва за Покровськ є частиною повного провалу великого стратегічного наступу, який Росія розпочала у 2024 році. Тимочко перелічив цілі РФ та її реальні здобутки:

План РФ: Окупувати Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку, Дніпропетровську області та форсувати Дніпро.

Харківська область: Провальна. Ворог не зміг взяти навіть Оскілське водосховище, бої за Вовчанськ тривають у межах міста.

Лиманський наступ: Провалений.

Донецька область: Не окупована. РФ планувала навесні 2025 року бути в Костянтинівці та готувати наступ на Краматорськ, але «вони навіть не підійшли до району оборони».

«На Покровськ виділяли два тижні, а воюють більше року. І так по будь-якому з напрямків», — констатував експерт.

Тимочко наголосив, що хоча проблеми та виклики існують, вони не є стратегічними і не впливають на загальну боєздатність української армії. Натомість для Росії кожна невдача — це «деградація режиму Путіна».

«Покровськ це моя суб’єктивна думка — це захід кар’єри Герасимова. Це те, що призведе до його відставки», — заявив аналітик.

Він підсумував, що поки противник «застряг» у боях за Покровськ, він не може думати про серйозний наступ на півдні України.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська та Мирнограда залишається напруженою: українські війська утримують фланги так званої «кишені», тоді як російські сили намагаються просунутися. За оцінкою ISW, нещодавнє звільнення Родинського допомогло укріпити північний фланг, а контрнаступальні дії в Покровську сповільнили наступ окупантів.

Водночас росіяни продовжують тиснути на схід і південь міста та можуть намагатися створити «підкишеню» для оточення українських підрозділів. Аналітики зазначають, що ворог зберігає вогневий контроль над ключовими шляхами забезпечення, а подальший розвиток ситуації лишається невизначеним.