Фронт вибухнув боями: ЗСУ відбили 175 атак, названо найгарячіші напрямки

Війна в Україні / © Getty Images

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Від початку доби 29 серпня на лінії фронту відбулося 175 бойових зіткнень. Російські війська продовжували штурмувати позиції Сил оборони України, найбільшу кількість ворожих атак українські військові відбили на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 22:00 29 серпня.

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Загалом протягом доби російська армія завдала трьох ракетних ударів, застосувавши три ракети, а також здійснила 47 авіаційних ударів із використанням 195 керованих авіабомб. Крім того, ворог залучив для ударів 7182 дрони-камікадзе та здійснив 2305 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

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Найгарячіші напрямки

Найбільш інтенсивні бойові дії тривали на Костянтинівському напрямку. Там Сили оборони України відбивали 19 штурмів російських військ у районах Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки, Русиного Яру та у напрямку Миколайпілля. Два боєзіткнення станом на вечір ще тривали.

Ще 17 атак російські окупанти здійснили на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутися у напрямку Білицького, Шевченка, Новогришиного, Василівки, Сергіївки, Новопідгородного, а також у районах Удачного та Новомиколаївки. Два боєзіткнення продовжувалися.

За попередніми даними Генштабу, на Покровському напрямку протягом доби було ліквідовано 50 російських окупантів, ще десять отримали поранення.

Українські військові також знищили сім одиниць автомобільної техніки, спеціальний засіб, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів та 25 укриттів особового складу противника. Крім того, було знищено або подавлено 323 безпілотники різних типів.

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Бої тривають на кількох ділянках фронту

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська п’ять разів атакували українські позиції у напрямку Графського, Чугунівки, Хатнього та в районі Стариці. Дві штурмові дії противника на момент підготовки зведення ще тривали.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили одну наступальну дію у напрямку Радьківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворога в районі Новоселівки, а також неподалік Лимана та Діброви. Одне боєзіткнення продовжувалося.

На Слов’янському напрямку українські військові зупинили чотири спроби росіян просунутися вперед у районах Кривої Луки, Різниківки та у напрямку Оріхуватки. Ще одне боєзіткнення тривало.

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На Краматорському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

На Олександрівському напрямку зафіксували одну атаку противника у напрямку Березового.

На Гуляйпільському напрямку українські військові відбили шість атак росіян у напрямку Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного та Новоселівки.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська здійснили одну атаку, завдали авіаудару та скинули дві авіабомби. Також противник здійснив 92 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, два з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Придніпровському напрямку наступальних дій російських військ не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в оперативній обстановці не відбулося.

За даними Генштабу, станом на вечір 29 серпня два бойові зіткнення тривали на Костянтинівському напрямку, два — на Покровському, а також бої продовжувалися на окремих інших ділянках фронту.

Нагадаємо, військове керівництво РФ отримало завдання до 31 грудня 2026 року вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

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