Фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн допомагає українським біженцям на вокзалі у Берліні – фото

Зірка допомагає розселяти тих, хто втікає від кривавої війни.

Фронтмен німецького метал-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн допомагає українським біженцям у Берліні.

Разом із волонтерами на вокзалі зірка допомагає розселяти тих, хто втікає від кривавої війни, яку розпочав Путін. Зокрема, такою історією поділилася дівчина на ім'я Аліса. У своєму Instagram вона розповіла, що разом із подругою шукала місце для ночівлі у німецькій столиці до наступного вильоту. Втім, волонтери повідомили дівчатам, що весь Берлін переповнений, але поруч із вокзалом збудували великий намет для біженців і запропонували там залишитися. Тоді подруги звернулися до іншого волонтера, і за мить до них підійшов Тілль разом зі своєю директоркою Джессікою.

instagram.com/alisa.comm

"Я не можу повірити, що переді мною серед усього цього апокаліпсису стоїть соліст гурту Rammstein у модному пальті, у не менш модних черевиках і в шапці від гурту MOZGI. У нього страшенно добрі й гарні очі", – написала Аліса.

У результаті, артист оплатив їй номер у готелі та дав 50 євро на вечерю.

instagram.com/alisa.comm

instagram.com/alisa.comm

"Джессіка дає свій номер і каже телефонувати, якщо мені щось знадобиться. Я хочу плакати. Цілую Тілля рази 3. Він бентежиться. Я говорю йому, що раніше я любила Брітні Спірс, а зараз люблю Rammstein. Він дуже щиро регоче. Я запрошую його на Кіпр до своїх друзів. А він каже, що тут потрібна його допомога. Світова суперзірка просто на вокзалі допомагає біженцям з України з житлом. Щиро і з усією душею", – додала Аліса.

Нагадаємо, Тілль Ліндеманн та гурт Rammstein підтримали Україну в боротьбі проти російського окупанта. Музиканти назвали дії Росії жахливою агресією.

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