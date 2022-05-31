"Фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно": Зеленський звернувся до тих, хто намагається "підганяти" ЗСУ

"Фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно": Зеленський звернувся до тих, хто намагається "підганяти" ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ героїчно захищають країну від окупантів.

Утім, російським військовим все ж таки вдалося захопити певні території України. Тим часом у деяких громадян виникає запитання, чому ж ЗСУ не "поспішають" виганяти окупантів.

Як зазначив у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський, на відміну від російського керівництва, українське – цінує кожне життя і "не кидає людей до пекла".

"Хочу сьогодні звернутись і до тих в Україні, хто намагається, скажімо так, "підганяти" Збройні Сили нашої держави чи вказувати, як треба наступати й де відкинути ворогів найперше. Україна цінує кожну думку. Але Україна цінує насамперед кожне життя. І це аксіома. І Україна ніколи не робитиме, як Росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що в Москві побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати", - зазначив Зеленський.

ЗСУ поступово наступають та виганяють окупантів з українських земель. За словами Зеленського, ситуацію на фронті треба оцінювати комплексно.

"Наші військові, розвідка, Нацгвардія та всі, хто залучений до оборони держави, поступово, але невідворотно зривають всі плани окупантів. Фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно. Не по одній ділянці, де найбільш жорстко і яка привертає найбільшу увагу, а по всьому фронту", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Володимир Зеленський розповів, що 31 травня розмовляв під час зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою про подальшу санкційну політику ЄС, оборонну співпрацю та європейський рух України.

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