ФСБ готувала атаки на підрозділи Генштабу ЗСУ та Міноборони: СБУ знешкодила групу

Російськими агентами виявились троє жителів Києва та Чернігова, яким тепер загрожує до 15 років за ґратами.

СБУ знешкодила агентурно-бойову групу ФСБ Росії, яка готувала диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони України у Київській області.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

Контррозвідка СБУ нейтралізувала у Києві "розконсервовану" агентурно-бойову групу російської ФСБ. До її складу входило троє людей, які готували серію потужних вибухів на українських об’єктах військового управління.

В українській спецслужбі уточнили, що серед пріоритетних цілей ворога були підрозділи Генштабу ЗСУ та Міністерства оборони, а також їхні запасні командні пункти.

Для диверсій на Київщині російські агенти планували застосувати до 10 дронів, які вони обладнали саморобними вибуховими пристроями.

СБУ знешкодила агентурно-бойову групу ФСБ Росії / Фото: СБУ

СБУ знешкодила агентурно-бойову групу ФСБ Росії / Фото: СБУ

СБУ знешкодила агентурно-бойову групу ФСБ Росії / Фото: СБУ

Працівникам СБУ вдалося спрацювати на випередження і затримати всіх учасників російської групи, коли вона почала активну фазу підготовки диверсій.

Що відомо про агентурно-бойову групу ФСБ та її діяльність

Ця російська група була сформована ще 2018 році кадровим співробітником 9 управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. До складу групи увійшли троє осіб (мешканці Києва та Чернігова). Після вербування ці люди були переведені у режим "очікування" до початку повномасштабної війни.

Кожен з учасників агентурно-бойової групи мав свою спеціалізацію у проведенні розвідувально-підривної діяльності на користь Росії. Так, один зі зловмисників виготовляв саморобну вибухівку, інший відповідав за переобладнання "цивільних" дронів на ударні.

Лабораторії для виготовлення вибухівки та переобладнання БПЛА були облаштовані за місцями проживання фігурантів.

СБУ знешкодила агентурно-бойову групу ФСБ Росії / Фото: СБУ

СБУ знешкодила агентурно-бойову групу ФСБ Росії / Фото: СБУ

СБУ знешкодила агентурно-бойову групу ФСБ Росії / Фото: СБУ

Ще одна учасниця ворожої групи безпосередньо керувала дронами. Щоб отримати відповідні навички, у березні 2023 року на Київщині жінка пройшла курси з підготовки операторів БПЛА.

Навесні фігуранти розпочали відстежувати місця базування підрозділів Сил оборони України на території київського регіону.

Усім зловмисникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зараз агенти перебувають під вартою і їм загрожує до 15 років ув’язнення.

До слова, раніше контррозвідка СБУ викрила агента ФСБ, який коригував російські повітряні атаки по військовій та промисловій інфраструктурі Харківщини.

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