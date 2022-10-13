ФСБ намагалася заповнити Україну завербованими "зеками" з "ЛНР": їх нейтралізували

Ув'язненим залишався мінімальний строк за гратами, після цього вони мали виконувати ворожі завдання проти України.

Російська ФСБ намагалася заповнити Україну завербованими "зеками" з "ЛНР". Їх викрила та нейтралізувала контррозвідка Служби безпеки України.

Про це 13 жовтня повідомили в СБУ.

До складу агентурної групи входило сім ув'язнених, які перебували в виправних установах на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині. Вони прибули туди після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганщини.

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Ув'язненим залишався мінімальний строк за гратами. ФСБ завербувала їх та підказала попросити Україну про переведення із тюрем на окупованій території, як це передбачає закон.

Після закінчення терміну ув’язнення агенти РФ мали виконувати ворожі завдання проти України. СБУ встановила, що куратором агентурної мережі є "начальник оперативної частини виправної колони № 38" терористичної організації "ЛНР". Він координував свої дії з кадровими співробітниками ФСБ.

Нагадаємо, СБУ на Херсонщині викрила депутата-колаборанта від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя". Зрадник співпрацював з окупантами після захоплення ними частини регіону.

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