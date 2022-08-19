ФСБ намагалася встановити "жучки" у Верховній Раді - СБУ

Правоохоронці викрили чоловіка під час спецперевірки. Він добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб.

Служба безпеки України викрила факт вербування працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради спецслужбами РФ.

Про це 19 серпня повідомили в СБУ.

Посадовця схилив до співпраці кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення.

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За вказівкою російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов. Він також отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах ВР. Для цього посадовець мав використати свої службові повноваження, а саме допуск і доступ до різних приміщень адміністративної будівлі.

Утім на момент початку повномасштабної війни він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів.

Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об’єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, підчас якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб.

Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Нагадаємо, СБУ затримала хакерів, які два останні роки повідомляли про "замінування" в Україні.

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