ФСБ намагалася встановити "жучки" у Верховній Раді - СБУ

Правоохоронці викрили чоловіка під час спецперевірки. Він добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб.
Служба безпеки України викрила факт вербування працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради спецслужбами РФ.
Про це 19 серпня повідомили в СБУ.
Посадовця схилив до співпраці кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення.
За вказівкою російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов. Він також отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах ВР. Для цього посадовець мав використати свої службові повноваження, а саме допуск і доступ до різних приміщень адміністративної будівлі.
Утім на момент початку повномасштабної війни він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів.
Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об’єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, підчас якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб.
Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Нагадаємо, СБУ затримала хакерів, які два останні роки повідомляли про "замінування" в Україні.
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