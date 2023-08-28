ФСБ Росії на півдні України посилює боротьбу з патріотами - Маляр

Окупанти без попередження забороняють переміщення громадян у тих населених пунктах, у яких виявляють ознаки проукраїнських настроїв населення.

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей ФСБ Росії намагається посилити боротьбу з патріотично налаштованими людьми.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.

"На тимчасово окупованій території України російська окупаційна "влада" намагається дедалі більше посилювати заходи з недопущення поширення проявів проукраїнських настроїв серед населення", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з цією метою російські окупанти удосконалюють практику постійного та ситуативного реагування на прояви патріотично налаштованих громадян шляхом застосування планових та раптових перевірок і репресивних заходів та спеціальних пропагандистських акцій.

Ситуація у Запорізькій області

Від початку серпня цього року російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території Запорізької області активізували впровадження грантової російської програми "Росія: країна можливостей". Вона під виглядом пошуку та підтримки талановитої місцевої молоді передбачає агресивне нав'язування їй проросійських та антиукраїнських настроїв.

Крім того, представники ФСБ РФ активізували пошук проукраїнськи налаштованих місцевих громадян.

Ситуація в Херсонській області

Ганна Маляр повідомила, що було збільшено кількість мобільних блокпостів, на яких російські військовослужбовці ретельно перевіряють мобільні телефони та наявність у цивільних осіб сім-карт українських операторів.

"Водночас російські окупанти час від часу, без попередження забороняють переміщення громадян у населених пунктах, в яких виявляють ознаки проукраїнських настроїв населення", - пише заступник міністра оборони.

24 серпня цього року було раптово введено заборону на в'їзд і виїзд громадян у населеному пункті Великі Копані на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підставою для проведення блокування населеного пункту стало нібито виявлення державної української символіки.

Нагадаємо, на Лимано-Куп’янському напрямку окупанти зібрали приблизно 100 тисяч своїх військових.

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