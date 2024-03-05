ФСБ у Криму перевіряла автівки в пошуках партизанів, поки ті проїжджали повз: відео

Російські окупаційні сили ФСБ РФ влаштували масштабний обшук на трасі Сімферополь-Ялта в анексованому Криму. Основною метою операції був пошук українських партизанів "АТЕШ". Вони під час цього дійства саме проїжджали повз.

Про це повідомляє рух "АТЕШ" у телеграмі.

"ФСБ влаштувала обшук на трасі Сімферополь-Ялта, шукаючи агентів "АТЕШ". Основна мета проведеної операції — пошук партизанів. Але служба настільки деградувала, що ефективно виконувати подібні завдання не здатна. Смішно спостерігати, як вони бігають і метушаться, вдаючи роботу, в той час, як за спиною все фіксується нашими агентами", — пишуть партизани.

Нагадаємо, в тимчасово окупованій Євпаторії партизани знайшли місце, де ремонтують російську артилерію, яку потім завантажують на потяг і відправляють на фронт. Агенти навіть повідомили точні координати місця.

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