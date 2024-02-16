ФСБ викликала на "розмову": росіяни вбили священника з окупованого Каланчака на Херсонщині

У Каланчаку, на тимчасово окупованій території Херсонської області, російські військові закатували місцевого священника Степана Подольчака.

Про це "Суспільне" повідомили у Каланчацькій СВА.

За інформацією працівників селищної військової адміністрації, армія РФ забрала священника з дому декілька днів тому.

"Степана Ярославовича витягли з хати босоніж, натягнули мішок на голову. 15 лютого приїхали та взяли жінку, щоб упізнати його", — розповіли співробітники СВА.

До початку повномасштабного вторгнення і після окупації Степан Подольчак завжди проводив службу у селі українською мовою. Кілька разів священника викликала ФСБ на "розмову", там вимагали, щоб він перейшов до московського патріархату, але він відмовлявся, пише видання.

Нагадаємо, російські окупанти розбомбили єдину церква в селі Киселівка Херсонської області.

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