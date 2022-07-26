ФСБ влаштувала маніпуляцію з викраденням російських літаків і Грозєвим: в ЦПД назвали мету

Російська пропаганда поширює повідомлення, що ФСБ Росії зірвала операцію військової розвідки України з викрадення літаків ВКС РФ. Нібито допомогу українській розвідці надавали британські спецслужби та головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
Аналітики вважають, що головна мета цієї маніпуляції ФСБ – тиражування ярлика щодо причетності Грозєва до британської розвідки.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
Там зауважили, що Грозєв заперечив свою участь у будь-яких операціях спецслужб. Він також повідомив, що через помилки російської контррозвідки ФСБ розкрила особи десятків офіцерів контррозвідки.
В ЦПД нагадали, що видання Bellingcat відоме своїми гучними розслідуваннями злочинів російських спецслужб. Напередодні Грозєв опублікував розслідування про те, що війну проти України готували 120 офіцерів із п'ятої служби ФСБ, 40 – із ГРУ.
"Аналітики ЦПД вважають, що головна мета цієї маніпуляції ФСБ – тиражування ярлика щодо причетності Христо Грозєва до британської розвідки. Отже, надалі будь-які викриття Bellingcat подаватимуться роспропагандою як "інсценування і провокації спецслужб англосаксів", – попередили в центрі.
Нагадаємо, напередодні ФСБ заявила про те, що нібито українська розвідка намагалася "вкрасти російські літаки". Грозєв прокоментував свою причетність до справи, зазначивши, що російська спецслужби, як завжди, сфальсифікувала матеріали.
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