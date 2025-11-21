Реклама

Про це повідомляє видання ПОЛІТАРЕНА у матеріалі про сучасні методи ФСБ, а також політичний експерт Олег Постернак, який проаналізував ситуацію у Facebook.

Метод “гнилого оселедця”: кого атакує ФСБ

Як пише ПОЛІТАРЕНА, російські спецслужби системно застосовують тактику так званого “гнилого оселедця”: коли прізвище людини масово згадується у фейкових «огидних» контекстах — від кримінальних злочинів до масштабних мафіозних схем — аби створити у західної та української аудиторії стійке негативне враження.

За даними видання, нині ФСБ намагається використати й свіжий український корупційний скандал для прив’язування до нього імен українських героїв та командирів спецпідрозділів.

Головний удар в останній хвилі російської пропаганди — по легендарному командиру спецпідрозділу ГУР «Артан» Віктору Торкотюку (позивний Титан), який керував низкою легендарних операцій, зокрема зі звільнення острова Зміїний та «вишок Бойка».

Окрім стандартних пропагандистських наративів про "трансатлантичні картелі", кремлівські технологи намагаються згадувати його ім’я поруч із хайповими в інформаційному просторі "схемами карлсонів і шугарменів”, попри те що бойові офіцери не мають жодного стосунку до брудних історій у тилу, тому що в цей час боронять Україну на фронті.

“Партія миру” і медійні атаки: оцінка експерта

За словами політичного експерта Олега Постернака, активізація пропагандистських кампаній збіглася з корупційним скандалом у енергетиці — і це не випадково.

Постернак стверджує, що так звана “партія ганебного миру” — мережа колишніх регіоналів та прибічників Януковича в Україні — намагається використати ситуацію, щоб повернутися у владу.

Для цього вони прагнуть:

- дискредитувати нинішню українську владу

- легалізувати у “мирних планах” пункт про недоторканність «колишніх»

- послабити підтримку українських сил оборони з боку Заходу.

У цьому контексті, за словами експерта, удари наносять по найвідоміших оборонцях — «Азову», ГУР та особисто по командиру «Артану».

«Пропагандисти намагаються навішати максимум негативу — від “трансатлантичних картелів” до корупційних скандалів», — пише Постернак.

Мета інформаційної атаки — зірвати підтримку України

Як зазначає ПОЛІТАРЕНА, головна ціль російських спецслужб і їхніх партнерів усередині України — підірвати довіру до українських захисників у західному медіапросторі.

Це має створити образ України як «корумпованої і токсичної», що: зменшує підтримку з боку ЄС та США, створює підозри проти бойових офіцерів, розхитує довіру українців до власних Збройних сил.

Постернак додає, що розгортання кампанії проти спецпризначенців фактично демонструє наміри групи реваншистів, які прагнуть повернути собі політичний вплив.