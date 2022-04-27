ФСБ заявила про затримання диверсантів в Бєлгородській області, які є прихильниками "українського нацизму"

ФСБ РФ повідомила, що затримала двох росіян – прихильників "українського нацизму", які нібито готували диверсію в Білгородській області, що розташована на кордоні з Україною.
Спецслужба РФ заявила, що затримала двох росіян нібито під час підготовки диверсії на об'єкті транспортної інфраструктури в Бєлгородській області. ФСБ назвала затриманих прихильниками "українського нацизму".
Про це сьогодні, 27 квітня, повідомило російське видання "РИА Новости".
Проти затриманих порушили кримінальну справу, вони нібито дають свідчення.
Також в ФСБ додали, що диверсанти нібито відправляли до бази "Миротворець" дані про російських військових, які беруть участь у війні проти України.
Нагадаємо, очільник Бєлгородської області РФ повідомив, що в одному із сіл регіону горить склад боєприпасів. Декілька хвилин перед цим він писав про гучні вибухи.
Читайте також: