ФСБ заявила про "спробу вкрасти російські літаки": Bellingcat пояснив, що відбувалося насправді

Очільник Bellingcat Христо Грозєв прокоментував свою причетність до справи, зазначивши, що ФСБ, як завжди, сфальсифікувала матеріали.

Про це він написав у Twitter.

ФСБ розкрила своїх агентів, воюючи з СБУ

Грозєв спростував свою причетність до нібито спроби вкрасти російські літаки. Він зазначив, що розслідувачі Bellingcat лише знімали фільм про роботу СБУ та ФСБ.

"Ми вели хроніку однієї з найбезглуздіших контррозвідувальних операцій усіх часів. І документ все ще працює.

Хоча Росія сьогодні представляє це як переворот для своєї контррозвідки, насправді ця операція була серйозною помилкою для ФСБ, ненавмисно розкривши особи десятків офіцерів контррозвідки, їхні методи роботи та таємні активи", - повідомив Грозєв.

Розслідувач зазначив, що після того, як Україна запропонувала російським льотчикам гроші за літак, він вирішив зняти про це документальний фільм.

"Команда українських оперативників вирішила звернутися до російських льотчиків із пропозицією продати літак. Ми дізналися про ініціативу і забезпечили собі перші місця – зняти документальний фільм про цю нахабну операцію", - написав Грозєв.

Today FSB announced that they have “foiled a plot by Ukraine’s intelligence services” to lure Russian military pilots to surrender to Ukraine – with their planes – in return for millions of USD in payments (thread). — Christo Grozev (@christogrozev) July 25, 2022

Грозєв стверджує, що СБУ "переграла" ФСБ

Також Грозєв розкрив подробиці спецоперації української спецслужби. Так, українські розвідники нібито справді вирішили купити у російських пілотів літаки. Проте тоді в справу втрутилась ФСБ. Українці зрозуміли, з ким мають справу після того, як російський пілот попросив вивезти з РФ не його дружину, а коханку. Дівчина ж працювала на ФСБ. Остаточно ФСБ видала себе, коли від імені пілота попросила допомоги в українських спецслужб щодо того, як приспати пильність другого пілота.

" Українці почали згодовувати "пілотам" з ФСБ фейкові карти їхньої дислокації ППО, а також дезінформацію про оперативні злітно-посадкові смуги. Водночас пілоти надіслали (ймовірно, так само підроблені) власні карти заходу на посадку та зниження. Ми продовжували знімати", - написав Грозєв.

Розслідувач стверджує, що українські розвідники навіть переконали відправити до Мінська дружину одного з російських пілотів, де вона повинна була зустрітись з "українськими кураторами". Там росіяни пробули чотири дні, проте нічого у них не вийшло.

" Ця дивна гра у взаємну брехню завершилися, коли ФСБ зрозуміла, що ніхто не з’явиться на жодній із запропонованих зустрічей (ФСБ дуже хотіла ідентифікувати українських агентів), усвідомивши, що вони себе видали. І українці зрозуміли, що справжнього пілота вони теж не отримають", - написав Грозєв.

Нагадаємо, СБУ затримала киянина, який "зливав" дані про військових та тероборону російським спецслужбам.

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