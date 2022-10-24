ФСБівці випустили більшість в'язнів херсонської колонії, їх могли завербувати - Генштаб

Російське командування продовжує активно вербувати ув’язнених як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 жовтня.

Так, з виправної колонії № 90 у Херсоні, після так званих "бесід" з представниками ФСБ, було звільнено більшість ув'язнених. В той же час окупанти продовжують евакуацію поранених на тимчасово окуповану територію Криму.

Крім того, щоб уповільнити контрнаступ наших підрозділів, росіяни продовжують мінувати мости й переправи на шляхах відступу в Миколаївській та Херсонській областях.

Раніше повідомлялося, що російський олігарх Пригожин знову вербує зеків у російських колоніях.

РФ масово вербує зеків на війну

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що попри оголошену мобілізацію, путінський режим досі вербує на війну ув'язнених у російських колоніях.

Російський олігарх і "кухар Путіна" Євген Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК Вагнера.

Пригожин зробив свою заяву після того, як у Мережі з'явилося відео, де він вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в одній із колоній для війни в Україні. До лав ПВК олігарх брав всіх підряд. Зокрема, він завербував на війну проти України маніяка-канібала.

Також Пригожин поспілкувався з ув’язненими, які воювали в Україні, втратили кінцівки та "отримали помилування". Олігарх закликав їх повертатися у стрій після протезування.

Військовий експерт і політолог Дмитро Снєгирьов розповідав, що смертність особового складу ПВК Вагнера на війні проти України становить 90% особового складу.