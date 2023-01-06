"Фуфломіцин" від Путіна: озвучені основні версії, навіщо Кремлю різдвяне "перемир'я"

Президент Росії Володимир Путін ініціював в односторонньому 36-годинне припинення вогню в Україні - різдвяне перемир'я від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Українська влада не сприйняла ініціативу Кремля - президент Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче "використати Різдво як прикриття" для реалізації своїх загарбницьких планів.

Водночас, експерти висунули кілька основних версій такого кроку Росії.

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua назвав заяву Путіна орієнтованою виключно на російську публіку.

"Останні кроки, які робить московський рашистський режим, свідчить, що це конвульсії перед тим, що режим добіжить свого кінця... Всі ці перемир'я - виключно для внутрішнього користування, щоб якось чимось годувати своє народонаселення, якому потрібні перемоги. Перемог нема, тому треба шукати бодай щось", - каже ексглава МЗС.

За його словами, окупанти хочуть приміряти на себе образ миротворців - "що вони за мир, тільки будь ласка віддайте все, що ми у вас захопили, проведіть всі наші забаганки, а далі почнемо про щось говорити".

"Це очевидна маячня, на яку ніхто ніколи йти не буде. Є однозначна реакція України і всіх цивілізованих країн, що це черговий пропагандистський крок, який нічого практичного не має", - каже Огризко.

Заклик до перемир'я означає підготовку до нападу - так трактує ініціативу Путіна про тимчасове припинення вогню директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

На його думку, історичний досвід подібних угод із Кремлем каже, що це пастка, і Україні треба готуватися до чергового ракетного удару Москви.

"Це велика пастка, і росіянам довіряти в жодному разі не можна. Більше того, ми знаємо, що росіяни готують удар ракетами та "Шахедами" по українській інфраструктурі, українських містах. Цей удар планується найближчими днями. Вочевидь, розрахунок на те, що українці розслабляться, повірять росіянам. Але ми знаємо тактику часів, коли Московія ще була ордою. Ми знаємо, як вони домовляються про щось, і одразу порушують", - зазначив Семиволос в ефірі каналу "Freeдом".

Як наголосив експерт, українці "не повинні вірити ані посередникам, ані самій Росії, а готуватися до відбиття нападу".

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі каналу "Freeдом" висловив думку, що окупанти можуть використати "перемир'я" для перегрупування сил на одному з напрямків фронту.

"Якщо брати чисто цей проміжок часу, 36 годин - це не такий масштабний час, щоб якісь перегрупування та підготовка до масштабних бойових дій та наступів... Однак перегрупувати та оновити свої сили на Бахмутському напрямку, підкинути підкріплення та вжити нових наступальних дій , які загрожують нам, за цей час цілком можливо", - зазначив Попович.

Також, за його словами, ініціативу Путіна буде використано з пропагандистською метою.

"Я дотримуюся наступної думки з огляду на реакцію української сторони на цю пропозицію... Нас слідом за цим звинуватить, що ми не бажаємо мирних пропозицій, і таким чином спробують усе це "понести в маси". Ми запропонували перемир'я, українці не погодилися, які вони погані. Це одна із цілей цього оголошення про перемир'я", - заявив він.

Експерт з економічних та політичних питань Георгій Біркадзе вважає, що окупанти намагаються пригальмувати активні дії ЗСУ на фронті.

"Ми бачимо черговий "фуфломіцин", який видав диктатор Кремля - нібито йдеться про якесь перемир'я. Ми розуміємо, що ми маємо реальний наступ. Сьогодні наші бійці ЗСУ показують чудову роботу. Щоб це було якимось чином припинено, вони запропонували нам перемир'я", - заявив експерт.

Біркадзе також не виключив, що РФ може організувати "якісь терористичні акти у Донецьку у церквах", щоб потім звинуватити Україну.

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