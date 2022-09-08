"Фурами майно вивозили, нові авто крали": мобілізовані з ОРДЛО влаштували бунт на Харківщині 

Мобілізовані з ОРДЛО збунтувались у Харківській області.
Вони вимагають їх відпустити додому та звинувачують своє командування у мародерстві.
Відео опублікував український журналіст Денис Казанський.
На відео мобілізовані вимагають відпустити їх додому. Вони розповідають, що у Харківській області російські військові та бойовики займались мародерством. Один із мобілізованих говорить, що росіяни фурами вивозили з Харківщини побутову техніку, крали нові автомобілі, а їх на фронті кинули.
Чоловіки заявляють, що їм начхати на погрози росіян про те, що їх можуть відправити до в'язниці.
Нагадаємо, мобілізовані у фейковій "ЛНР" відмовились воювати на "території" недореспубліки "ДНР".
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