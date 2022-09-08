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"Фурами майно вивозили, нові авто крали": мобілізовані з ОРДЛО влаштували бунт на Харківщині 

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"Фурами майно вивозили, нові авто крали": мобілізовані з ОРДЛО влаштували бунт на Харківщині 

Мобілізовані з ОРДЛО збунтувались у Харківській області.

Вони вимагають їх відпустити додому та звинувачують своє командування у мародерстві

Відео опублікував український журналіст Денис Казанський. 

На відео мобілізовані вимагають відпустити їх додому. Вони розповідають, що у Харківській області російські військові та бойовики займались мародерством. Один із мобілізованих говорить, що росіяни фурами вивозили з Харківщини побутову техніку, крали нові автомобілі, а їх на фронті кинули. 

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Чоловіки заявляють, що їм начхати на погрози росіян  про те, що їх можуть відправити до в'язниці. 

Нагадаємо, мобілізовані у фейковій "ЛНР" відмовились воювати на "території" недореспубліки "ДНР".

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