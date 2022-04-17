Футболісти українського клубу майже повним складом вступили до лав ЗСУ

Гравці "Прикарпаття" захищатимуть Україну від росіян.

Одразу 14 футболістів команди Першої ліги України "Прикарпаття", а також тренери клубу склали присягу на вірність українському народові й вступили до лав ЗСУ.

Про це повідомили в Футбол NEWS.

Півзахисник "Прикарпаття" Василь Цюцюра прокоментував своє рішення стати на захист України.

"Був страх не те що служити, був страх не заважати, бо тут професіонали своєї справи. Вони добре знають, чим займатися. Це як взяти в професійну команду футболіста з району, він лише заважатиме. Це так само як і взяти футболіста в армію, який нічого не вміє. Саме це трохи стримувало – не бути тягарем.

Але коли нам військовий комісар пояснив, що нас будуть поступово готувати, дадуть ази та покажуть, як тримати зброю, воювати та захищати Україну, то ми прийняли рішення і вступили в ЗСУ.

Нас вже познайомили з автоматом: навчили розбирати, чистити та стріляти. Все поступово. Заходимо в караул, несемо службу", – сказав він.

Президент УАФ подякував президентові УАФ Андрій Павелко.

"Я дуже вдячний команді, її гравцям та тренерам, які склали присягу. Це важливий момент в історії українського футболу та приклад всьому світу. Українська футбольна спільнота разом з нашою армією. Важливо, щоб це об’єднання країни привело до впевненої перемоги над рашизмом.

Якщо колись виникне ідея створення військової збірної України, то кістяк вже є", - зазначив він.

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