"Фюрер" любить ювілеї: російський опозиціонер назвав дату, коли Путін може оголосити про "перемогу"

Президент-диктатор держави-терористки Володимир Путін марить перемогою у війні, яку він розв'язав в Україні 24 лютого.

Глава Кремля Путін може оголосити "перемогу" у війні 7 жовтня. Саме тоді диктатор святкуватиме свій день народження. У Путіна буде ювілей - 70 років.

Таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловив російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

Відомо, що "фюрер" любить ювілеї та різні "визначні" дати. "У Путіна 7 жовтня якраз буде ювілей - 70 років. Думаю, що під цю дату заплановано оголошення "перемоги", - сказав Каспаров.

Водночас Каспаров наголосив, Москва усвідомлює, що виграти війну не може. Ба більше - успіхи, які українські війська мають останні кілька днів, загальмували наступ агресорки та викликали паніку в окупантів.

"Думаю, що там заволодів певний здоровий глузд, що виграти війну в тому обсязі, в якому вони планували, не вдається. Отже потрібно зафіксувати територіальні надбання, окопатися і вести переговори з позиції сили, як вважає Путін", - пояснив опозиціонер.

Зі слів Каспарова, найближчі кілька тижнів стануть визначальними, а визволення Херсона може стати поворотною точкою війни.

Як повідомлялося, 20 липня в межах зустрічі у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що зараз настала "вирішальна фаза війни" в Україні, тому колективна підтримка країн Заходу є життєво важливою.

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