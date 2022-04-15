Г'ю Джекман поспілкувався з 7-річним хлопчиком з Одеси, який намалював Росомаху: відео

Г'ю Джекман поспілкувався з 7-річним хлопчиком з Одеси, який намалював Росомаху: відео

Відео зі спілкуванням з дитиною та волонтером актор розмістив у фотоблогу.

Австралійський актор Г'ю Джекман поговорив з 7-річним Костею з Одеси, який був вимушений залишити свій будинок через війну Росії проти України.

Наразі хлопчик перебуває у Румунії в центрі Unicef ​​Blue Dot під захистом волонтерів з організації Unicef. Костя є палким шанувальником героя Джекмана Росомахи з серії фільмів "Люди Ікс". Тож він намалював свого кумира. Малюнком Г'ю Джекман поділився у себе в Instagram:

"Привітайтеся з моїм новим, дуже мужнім другом Костею. Йому 7. Лише декілька годин тому він потрапив до центру Unicef ​​Blue Dot у Румунії після того, як втік зі свого будинку в Україні. Він намалював цю фотографію Росомахи. Дуже схожий, вам не здається?" – написав Джекман.

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А волонтери організували Кості зустріч з кумиром. Відео цієї зустрічі актор також розмістив у своєму фотоблогу:

"Щоразу наші серця розриваються, коли діти вимушені покидати свій дім через війну в Україні. Моє серце розривається за них всіх. Але спілкування з Юлією в центрі Unicef ​​Blue Dot вселило в мене надію", - написав Джекман.

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