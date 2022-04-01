Галкін перестав публікувати розважальний контент: "Не бачу жодної моральної можливості це робити"

Артист говорить, що його соцмережі не будуть такими, якими були до того, як Росія напала на Україну.

Російський шоумен Максим Галкін заявив, що від 24 лютого, відтоді як Росія напала на Україну, перестав публікувати розважальний контент.

За артиста словами, підписники запитують у нього, чому він перестав публікувати кумедні та гумористичні ролики. Галкін говорить, що наразі він не може цього робити, адже це не доречно з огляду на те, що наразі відбувається в Україні.

"Мене просять мої підписники продовжити вести Instagram, як я його вів раніше: із кумедними відео з дітьми, з гумористичним контентом. Я не бачу жодної душевної та моральної можливості це робити. Тому поки що ані Instagram, ані Telegram не будуть такими, якими вони були до 24 лютого", - розповів шоумен.

Разом з тим, Галкін порадив прихильникам не читати пропагандистську пресу РФ, адже інформацію, яку вони пишуть, не відповідає дійсності.

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