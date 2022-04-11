Галкін поділився історією дівчинки з Маріуполя, яка наступила на розтяжку окупантів: "Уламки швидко дістали"

Артист вкотре підтримав Україну.

Відомий шоумен Максим Галкін, який одним із перших російських артистів висловився проти війни в Україні, поділився щемливою розповіддю дівчинки з Маріуполя.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікував відео, у якому Кіра Чебенко розповідає, як втікала з мамою з окупованого ворогом міста. Під час втечі вона наступила на розтяжку і дивом залишилася живою. У ролику Кіра демонструє свої поранення та ділиться, як все відбувалося.

Так, спершу сім'я тривалий час жила у підвалі. У будинок влучив снаряд і їх засипало. Втім, родині вдалося вибратися з-під завалів.

"Ми виходили з Маріуполя. У нас порвався пакет, ми хотіли його поміняти і я знайшла розетку на землі біля будинку. Мама за мною не вслідкувала і я випадково на неї наступила. А потім бубухнуло. Потім, коли була бомба, я присіла біля сумки. Мама мене взяла на руки і біля кущика посадила. Там була кров. Уламки швидко дістали. У нас була операція", – поділилася дівчинка.

Галкін прокоментував це відео у дописі. Артист поділився, що він багато років розмовляє з дітьми на ТБ та чув багато чудових дитячих історій. Втім, він зазначив, що діти не повинні переживати такі жахіття.

"Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя. Ця українська дівчинка точно не мала наміру ні на кого нападати..." – зазначив Максим.

У коментарях юзери подякували шоумену за те, що він не мовчить про війну в Україні та залишається "чесною людиною".

Нагадаємо, Галкін припинив публікувати розважальний контент у своїх соцмережах. Артист зазначив, що у зв'язку з війною в Україні він не бачить жодної моральної можливості це робити.

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