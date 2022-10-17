Галущенко закликав закрити небо над енергетичними об’єктами України

Україна потребує систем захисту своїх енергетичних об'єктів від російських атак з неба.

Сьогодні вранці, 17 жовтня, росіяни знову обстріляли енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях та у Києві. Знову знеструмлені як побутові споживачі, так і промислові підприємства.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

"Знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція. Адже пошкоджено підстанцію, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою. Росіянам виявилось мало розбивати лише саму лінію, аби знеструмлювати атомну станцію. Тепер вони випробовують нашу здатність швидко відновлювати електропідстанції", – зазначив він.

Міністр наголосив, що такий ядерний шантаж країни-терористки не має залишитись без відповіді світової спільноти.

"Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об’єктами", - підкреслив він.

Міністр вчергове закликав українців зменшити споживання електроенергії протягом дня, а особливо у години вечірнього піку – ‪від 17:00‬ до 23:00. Це допоможе відновити та підтримувати стабільність енергосистеми, яку росіяни намагаються зруйнувати.

Атака України дронами-камікадзе

У понеділок 17 жовтня вранці у центрі Києва пролунали вибухи внаслідок атаки іранськими дронами-камікадзе.

Росія дронами та ракетами також намагалася атакувати об'єкти енергетики в трьох областях України.

За повідомленням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок атаки знеструмлені сотні населених пунктів. Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання.

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