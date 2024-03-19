Галустяне – це ти?: Мережу насмішив "здивований" окупант під час зустрічі з українським дроном (фото)

Окупант дуже здивувався, коли побачив український дрон, що летів прямісінько в нього.

Мережа вибухнула жартами через фото солдата окупаційної армії Росії, який дуже "здивувався" під час зустрічі з українським безпілотником.

Так, дрон зафіксував дивний вираз обличчя окупанта, перед тим, як атакувати свою ціль.

Користувачі соцмереж одразу відмітили схожість солдата з російським коміком та актором Михайлом Галустяном.

Обличчя окупанта під час зустрічі з українським безпілотником / Фото: скриншот

А у "Вікіпедії" хтось навіть жартома відредагував статтю про нього і написав "дату смерті" – 18 березня 2024 року, додавши: "Помер на СВО від удару дроном".

Михайло Галустян / Фото: скриншот

Відредагована стаття у "Вікіпедії" про "смерть" Михайла Галустяна / Фото: скриншот

"В коноплях щось зашелестіло і затупало, після чого з гущавини з'явилося найдивніше створіння, яке Геральтові доводилося бачити. Створіння мало трохи більше сажня зросту, витрішкуваті очі, козячі роги й бороду... Нижня частина тіла створіння аж по роздвоєні ратиці була покрита довгою, густою темно-рудою шерстю...", - так поетично прокоментував фото російського солдата український журналіст та публіцист Віктор Трегубов.

Нагадаємо, росіяни під Херсоном розстріляли трьох мирних українців.

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