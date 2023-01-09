"Безпека для нас і східного флангу НАТО" - експрем'єр Польщі про важливість надання Україні ЗРК "Patriot"

Україна отримає від США, Франції та Німеччини чергову партію військової допомоги, але у Польщі очікують ще на відправлення німецьких ракет "Patriot". У Варшаві вважають, що це найбільш оптимальне і розумне рішення, і пояснюють, що ракети, збиті над Україною, є для Польщі і всього східного флангу НАТО більшою гарантією безпеки.

Про це заявив польський політик Ярослав Качинський, лідер партії "Право і справедливість", прем'єр-міністр Польщі від 2006 до 2007 р.

"Ми вже вказували, що рішення, яке полягає у відправленні німецьких ракет "Patriot" до України, є найбільш оптимальним і розумним рішенням. Мені було приємно почути, що наші партнери по НАТО - США та Німеччина також поділяють цю думку. Це важливе рішення, яке дає Україні шанс на ще більш ефективну протиповітряну оборону. Збиті над Україною ракети також є більшою гарантією безпеки для нас та всього східного флангу НАТО", - додав експрем'єр.

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Він нагадав про рішення лідерів США та Німеччини, які "сповнені рішучості продовжать надавати Україні життєво важливу фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку доти, доки це необхідно".

"Для цього США мають намір надати бойові машини піхоти Bradleys, а Німеччина має намір надати бойові машини піхоти Marder. Обидві країни планують навчити українські сили роботі з вказаними вище системами", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що до США, Німеччини доєдналася ще Франція - усі троє заявили, що дадуть Україні нові види танків. Американці надішлють бойові броньовані машини під назвою Bradleys. Німці постачатимуть їхній еквівалент під назвою Marders. Французи будуть поставляти аналогічні машини під назвою AMX-10.

Раніше віцеміністр закордонних справ Павел Яблонський заявив, якщо зараз не зупинити Росію є 100% гарантія, що воєн буде більше. За словами Яблонського, Польща та країни Балтії також перебувають у "російському списку цілей".

Нагадаємо, що у Польщі вже траплявся ракетний інцидент, коли під час масованої ракети РФ на енергетичні об'єкти в Україні одна з ракет впала на територію польського села Пшеводув, яке розташоване за 5 км від українського кордону. В результаті загинули двоє громадян Польщі, які перебували на фермі, куди поцілила ракета.

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