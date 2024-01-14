Гарантії безпеки для України: в ОП назвали перелік країн, з якими йдуть перемовини

З якими країнами веде Україна перемовини щодо безпекових угод.
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня підписали двосторонню безпекову угоду. Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО. Україна також пропрацьовує аналогічні документи з іншими країнами.
Про це в ефірі телемарафону розповів радник голови Офісу президента Владислав Власюк.
За його словами, аналогічні документи розробляються з:
- США;
- Німеччиною;
- Італією;
- Францією;
- Канадою;
- Польщею.
"З ними пропрацьовуються дуже схожі документи, ідея ідентична для усіх країн – надання безпекових гарантій для України. Це поступовий інтеграційний вступ до системи координат НАТО через ці безпекові договори", - пояснив Власюк.
Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що підписана з Британією угода "це не просто декларація, ми – союзники".
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