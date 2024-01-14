Гарантії безпеки для України: в ОП назвали перелік країн, з якими йдуть перемовини

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня підписали двосторонню безпекову угоду. Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО. Україна також пропрацьовує аналогічні документи з іншими країнами.

Про це в ефірі телемарафону розповів радник голови Офісу президента Владислав Власюк.

За його словами, аналогічні документи розробляються з:

США;

Німеччиною;

Італією;

Францією;

Канадою;

Польщею.

"З ними пропрацьовуються дуже схожі документи, ідея ідентична для усіх країн – надання безпекових гарантій для України. Це поступовий інтеграційний вступ до системи координат НАТО через ці безпекові договори", - пояснив Власюк.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що підписана з Британією угода "це не просто декларація, ми – союзники".

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