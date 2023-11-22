"Гарантії безпеки" для України від ЄС – що пропонують партнери та чи вплине це на перебіг війни

Що відомо про план Євросоюзу щодо гарантій безпеки для України.

Європейський Союз представив державам-членам план надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки.

Як пише Bloomberg, план обговорюватиметься європейськими послами цього тижня і лідерами блоку – у грудні 2023 року. Він також ляже в основу консультацій із Києвом і країнами "Великої сімки".

Члени "Великої сімки" домовилися на саміті НАТО на початку цього року обговорити набір двосторонніх гарантій безпеки з Україною, спрямованих на стримування російської агресії. Зі свого боку Україна зобов’язалася продовжити низку реформ, зокрема правоохоронних органів, судової системи, а також секторів безпеки та оборони. Деякі з ключових союзників Києва прагнуть укласти двосторонні угоди цього року.

Рамкова програма ЄС включає наступні пропозиції:

"Передбачуваний, ефективний, стійкий і довгостроковий механізм постачань військової техніки до України", який мобілізує європейську оборонну промисловість;

Навчання українських Збройних сил;

Розширення співпраці з українською оборонною промисловістю для збільшення потужностей та узгодження стандартів;

Зміцнення здатності України протистояти кібер- і гібридним загрозам, а також дезінформації;

Підтримка зусиль України з розмінування та вирішення проблеми забруднення, викликаного вибухонебезпечними залишками;

Допомога Україні в її програмі реформ, пов'язаній з процесом вступу до ЄС, а також підвищення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів та протидіяти будь-якому незаконному обігу;

Підтримка енергетичного переходу країни та зусиль з ядерної безпеки;

Обмін розвідданими й супутниковими знімками.

У документі йдеться, що підтримка постачань зброї буде, як і раніше, надаватися через Європейський фонд миру.

Обговорення "гарантій безпеки" відбувається в той момент, коли ЄС не виконує свою обіцянку надати Україні один мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року.

За словами дипломата ЄС, початковий план Євросоюзу виділити 20 мільярдів євро протягом чотирьох років на оплату зброї для Києва ризикує зірватися, оскільки деякі країни-члени, включно з Німеччиною, не змогли домовитися про умови.

Натомість країни-члени сподіваються принаймні погодитися на 5 мільярдів євро на наступний рік із зобов’язаннями щодо подальшої підтримки, сказав дипломат на умовах анонімності.

Очікується, що лідери ЄС обговорять на саміті в грудні рекомендацію Європейської комісії щодо офіційного відкриття переговорів про членство України.

Крім того, Угорщина також блокує різні потоки підтримки, оскільки хоче, щоб ЄС спочатку обговорив свою загальну стратегію щодо України, сказав інший дипломат.

ЄС де-факто вже забезпечив гарантії безпеки для України

Голова Євроради Шарль Мішель наголосив, що Європейський Союз де-факто вже забезпечив гарантії безпеки для України, коли почав передавати військову допомогу для боротьби з російською агресією.

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"Можливо, я вас здивую. Ми створили гарантії безпеки для України де-факто, коли одразу від перших днів вторгнення вирішили мобілізувати всі можливі інструменти для підтримки, включно з наданням летальної військової техніки за кілька годин після початку війни. Це свідчило про нашу дуже сильну відданість", – заявив політик.

Президент Євроради додав, що зараз триває робота над уточненням і стабілізацією на майбутнє певних гарантій безпеки для України.

"І тому Європейська рада доручила високому представнику Боррелю розпочати офіційні консультації з Україною та країнами-членами ЄС. У грудні буде опубліковано першу доповідь на цю тему. Це не стане вирішальним моментом, але ми покажемо, що ми оцінюємо можливості і працюємо над цим питанням", – додав Мішель.

Що таке гарантії безпеки?

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни "Великої сімки" погодили заяву щодо гарантій безпеки для України. Наступний крок – укладання двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки.

В разі майбутнього збройного нападу з боку Росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки. Наразі до "гарантій безпеки" приєдналися 30 країн.

Нагадаємо, дипломат пояснив, чому США не дають Україні все й одразу, і розповів про стратегію "керованої війни".

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