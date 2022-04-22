Гарантії безпеки від нападу Росії: які документи готові підписати в Офісі президента

Гарантії безпеки від нападу Росії: які документи готові підписати в Офісі президента

Радник голови ОПУ запевняє, що підписання міжнародних угод повинно стримати РФ від можливої агресії у майбутньому.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив про головні принципи, які повинні бути закладені в міжнародних угодах щодо гарантій безпеки з різними країнами, зокрема і з Російською Федерацією.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, гарантії безпеки не повинні перетворитися на ще одні Мінські домовленості, які через кілька років знову приведуть до конфлікту з РФ.

“Ми хочемо такі гарантії безпеки, що, якщо почнеться якась ескалація, поруч з Україною стоятимуть інші країни. І це ключове, головне формулювання, яке запропонував президент”, - запевняє Подоляк.

Він також повідомив, що зараз тривають консультації на рівні радників із країнами, які заявили, що вони згодні взяти на себе гарантії щодо безпеки України.

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“Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії. Для нас важливо — це поставки зброї, закрите небо, військові консультації і гроші для того, щоб швидко закупляти нову зброю. Все це проговорюється на рівні радників, упродовж тижня можуть бути завершені консультації”, - зазначив радник голови ОПУ.

Також Михайло Подоляк наголосив, що важливим моментом є те, щоб РФ зрозуміла, що якщо наступний разу вони захочуть під надуманим приводом напасти на Україну, вони будуть бачити поряд з Україною ще інші країни з потужними арміями. "Юридично вони будуть знати, що ці країни в цьому конфлікті матимуть право брати участь”, - підкреслив він.

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Нагадаємо, очільники США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, а також керівники ЄС та НАТО провели онлайн-зустіч, під час якої обговорили свої дії щодо підтримки України та майбутні гарантії безпеки.

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