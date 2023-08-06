Гарантії безпеки від США для України: в ОП розповіли, як йдуть переговори

Україна розпочала переговори із США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, що передбачено Спільною декларацією про підтримку України. Цей процес стане основою для розроблення відповідних двосторонніх угод.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів у інтерв’ю телеканалу FREEДOM, про перебіг двосторонніх переговорів.

"Це паралельні процеси. Одна справа – розширення людей, залучених у тему обговорення формули миру. А інша справа – конкретна двостороння пакетна угода, яка має бути юридично закріплена. Нинішні гарантії безпеки радикально відрізняються від умовного Будапештського меморандуму. Тому що Будапештський меморандум був декларативним документом, у якому не було юридично закріплено зобов’язання сторін, крім зобов’язань України. І Росія, яка атакувала Україну, – одна з підписантів Будапештського меморандуму", - пояснив він.

За словами Подоляка, двосторонні гарантії безпеки між США та Україною мають юридично зафіксувати обсяги військової допомоги, військових консультацій, дипломатичної інформаційної підтримки, які зараз ми отримуємо в рамках усних домовленостей.

"Має бути прописано, що при виникненні конфліктів такої-то інтенсивності Україна отримуватиме гарантовані пакети інструментальної підтримки. Можна прописати й обсяги цієї підтримки залежно від обсягу конфлікту та швидкість отримання цієї підтримки. Це буде вже юридично зафіксований документ, де будуть і зобов’язання сторін. Не просто усні домовленості, а юридично зафіксовані гарантії", - наголосив він.

Михайло Подоляк також акцентував на тому, наскільки нервово реагує на ці види домовленості Російська Федерація.

"Тому що одна справа, коли ти маєш справу з усними домовленостями, на які ти можеш пропагандистські впливати. А інша справа, коли є юридично закріплений двосторонній договір, який абсолютно не враховує інтереси Російської Федерації", - резюмував радник керівника ОП.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін спрогнозував, які гарантії безпеки отримає Україна від США.

Раніше президент США Джо Байден наголосив, що Україні можуть надати гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають вступу до НАТО.

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