Гарантії ядерної безпеки - відсутні: МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою росіянами Запорізькою АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою росіяними Запорізькою АЕС, яка є найбільшою в Європі й шостою у світі атомною електростанцією.

У відомстві уточнюють, що зник віддалений зв'язок із системами на Запорізькій атомній електростанції. Ця АЕС вже 4 місяці перебуває під контролем російських окупантів.

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

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Варто зазначити, зв'язок АЕС зник ще 25 червня, але повідомили лише декілька днів - 29 червня.

Генеральний директор Маріано Гроссі неодноразово підкреслював свою рішучість узгодити, організувати та очолити міжнародну місію на чолі з МАГАТЕ для проведення важливих заходів щодо ядерної безпеки, безпеки та гарантій на ЗАЕС, найбільшому в Україні такому об’єкті з шістьма реакторами.

Зазначається, що така ситуація вже була на початку місяця. Тоді віддалений зв'язок із системами спостереження за гарантіями безпеки був втрачений на 2 тижні, але згодом відновився.

Раніше повідомляли, що російські окупанти посилюють тиск на персонал Запорізької АЕС.

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