Гарантії безпеки: Зеленський чесно відповів, чому питання гальмує Україна

На саміті НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року країни "Великої сімки" погодили заяву щодо гарантій безпеки для України. Наступний крок – укладання двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 19 грудня розповів, чому питання наразі гальмується.

"Щодо гарантій безпеки, процес йде. Трішки повільніше, ніж я розраховував, скажу вам відверто. Ми сьогодні якраз зустрічалися з нашою командою з приводу того, як наблизити це рішення. Багато що тут залежить від нас. Ми дуже часто звинувачуємо наших партнерів, в тих чи інших питаннях, але треба бути справедливими, багато залежить від нас. На платформі Міноборони, Генштабу, військовий компонент, скажу без деталей... Ми повинні наше бачення передати нашим партнерам і це є дуже серйозним ядром для гарантій безпеки, тому що все це буде навколо цього безпекового елементу. І ми досі це не передали… Я тут без закидів, але тим не менш зараз м’яч не на нашому боці… У нас не виконана домашня робота", - пояснив президент.

Нагадаємо, Зеленський розкрив деталі щодо мобілізації в Україні.

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